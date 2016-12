Nuovo successo per Alberto Angela per 'Stanotte a San Pietro'

"Grandissimo risultato in termini di ascolti per il nuovo programma di Alberto Angela, 'Stanotte a San Pietro', trasmesso su Rai1 ieri, martedì 27 dicembre, un affascinante viaggio notturno in Vaticano, un percorso intimo e maestoso, tra monumenti famosi come la Cupola di San Pietro, la Pietà, la Cappella Sistina e i giardini immersi nel silenzio della notte" viene riportato in un comunicato della tv di Stato.



Si continua in conclusione: "Il programma girato in 4K è stato visto da 5 milioni 976 mila spettatori e uno share del 25.40. La serata televisiva prevedeva su Rai2 il concerto 'Mika loves Paris' che ha registrato 843 mila spettatori e uno share del 3.37. Su Rai3 il film d'animazione 'Toy Story' ha realizzato 1 milione 484 mila spettatori e uno share del 5.62. In seconda serata su Rai1 ottimo risultato per il programma di Walter Veltroni 'Gli occhi cambiano' che ha vinto la fascia oraria con 1 milione 197 mila spettatori e uno share del 13.58. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 591 mila spettatori e uno share del 40.11; in seconda serata con 4 milioni 777 mila e il 38.32 e nell'intera giornata con 4 milioni 195 mila e il 38.32."