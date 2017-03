Nessuno mi può giudicare ma tutti lo possono guardare: film stravince prima time

Ascolti Rai mercoledì 29 marzo 2017.

"La serata televisiva di ieri, mercoledì 29 marzo ha visto il successo su Rai1 del film 'Nessuno mi può giudicare' che ha stravinto il prime time avendo ottenuto quasi 4 milioni di spettatori: sono stati esattamente 3 milioni 990 mila e uno share del 16.00 coloro che hanno seguito la commedia amara con Paola Cortellesi e Raoul Bova" viene scritto in un comunicato della tv di Stato.



Si riporta inoltre: "Su Rai2 il nuovo appuntamento con la comicità terrona di 'Made in sud' ha realizzato 1 milione 459 mila spettatori e uno share del 6.80. Su Rai3 il programma di Federica Sciarelli 'Chi l'ha visto?' ha segnato 2 milioni 253 mila spettatori e uno share del 10.30. In seconda serata si conferma vincente 'Porta a porta' con 967 mila spettatori e uno share dell'11.00."



"Sempre ottimi ascolti nell'access prime time su Rai1 per 'I soliti ignoti il ritorno' con 4 milioni 599 mila spettatori e uno share del 18.20; su Rai2 per 'Rai dire nius' con 1 milione 372 mila e il 5.30 e su Rai3 per 'Gazebo social news' con 1 milione 401 mila e il 6.20" si prosegue.



"Da segnalare su Rai5 l'ottimo risultato per il programma 'Gange-Il delta' che ha segnato l'1.33 di share e 162 mila spettatori. Un dato che conferma il buon andamento della rete che ieri ha fatto registrare il secondo miglior risultato del 2017 come medie dell'intera giornata con lo 0.54 e oltre 50 mila spettatori. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 79 mila spettatori e uno share del 39.40; in seconda serata con 4 milioni 302 mila e il 36.00 e nell'intera giornata con 3 milioni 490 mila e il 36.70" si specifica in conclusione.