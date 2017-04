Meglio "Di padre in figlia" che i "50 modi per far fuori papà"

Ascolti Rai 25 aprile 2017.

"Grande successo per la seconda puntata della fiction 'Di padre in figlia' trasmessa ieri in prima serata su Rai1 che ha registrato 6 milioni 565 mila spettatori, dominando il prime time con il 27.93 di share. Su Rai2 bene '50 modi per far fuori papà', il docu-reality che ha raccontato il viaggio in Lapponia di Roby e Francesco Facchinetti che ha raccolto 1 milione 168 mila spettatori totalizzando il 4.76 di share" diffondono in una nota dalla tv di Stato.



Viene evidenziato dunque: "Su Rai3 l'appuntamento serale con '#Cartabianca' ha fatto segnare 788mila spettatori per uno share del 3.69. In seconda serata su Rai1 ottimo risultato per 'Petrolio - speciale Back to Iraq', visto da 1 milione 60 mila spettatori (share 10.78)."



Viene puntalizzato inoltre: "Nel preserale di Rai1 sempre molto seguita l'Eredità con 4 milioni 529 mila (share 25.7) mentre continua il successo in access prime time de 'I soliti ignoti - il ritorno' seguiti ieri da 4 milioni 952 mila spettatori con il 20.53 di share."



"Da segnalare su Rai3 il record di ascolti per la fascia quotidiana di Gazebo social news che ieri ha toccato 1 milione 716 mila spettatori con il 7.85 di share. Altro significativo risultato di ieri - si comunica infine -, la diretta in mattinata da Carpi della Cerimonia per il 72esimo anniversario della Liberazione a cura di Tg1 e Rai Quirinale, seguita da 1 milione 204 mila spettatori con uno share del 13.51%. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata, con 10 milioni 253 mila spettatori e uno share del 41.60. La Rai si aggiudica anche la seconda serata con 4 milioni 38 mila spettatori (share 36.18) e l'intera giornata con 3 milioni 854 mila spettatori (share 38.07)."