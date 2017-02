Matteo Renzi a Che tempo che fa non vince il prime time

Ascolti di "Che tempo che fa" e "Che fuori tempo che fa" di domenica 26 febbraio 2017.

"Sempre ottimi ascolti per i due talk show di Fabio Fazio in onda su Rai3 la domenica sera, Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa. Ieri, nonostante la serata fortemente competitiva, Che tempo che fa, con ospiti l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, la campionessa di sci Lindsey Vonn, l'influencer Chiara Ferragni, per la sua prima intervista televisiva, e il cantautore Mannarino, ha registrato 3.248.000 spettatori, pari all'11,95% di share, con picchi di circa 4.000.000 spettatori e del 14% di share e una share nel pubblico laureato vicina al 20%" viene fatto sapere in un comunicato di Endemol.



La multinazionale espone in ultimo: "A seguire, ottimo anche il risultato di Che fuori tempo che fa che ieri ha registrato 2.491.000 spettatori e il 9,38% di share. Ieri, al tavolo con Fabio Fazio, c'erano Lorella Cuccarini, Marco Columbro, il cantante Alvaro Soler, gli attori Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Maccio Capatonda, la pattinatrice Martina Valcepina, Orietta Berti, Nino Frassica, Fabio Volo e Gigi Marzullo. Con Fabio Fazio, in entrambi i momenti della serata, Luciana Littizzetto. Anche ieri sera il talk è stato tra gli argomenti più discussi sui social network: su Twitter l'hashtag #chetempochefa, durante la diretta, è entrato al primo posto della classifica dei Trending Topic ed è rimasto in TT anche diverse ore dopo la fine della puntata."