Maltese: l'epilogo del romanzo del commissario è un successo

Ascolti Rai martedì 16 maggio 2017.

"Chiude con ottimi ascolti la fiction 'Maltese - il Romanzo del commissario' che ieri, martedì 16 maggio, in prima serata su Rai1 ha fatto registrare 5 milioni 765 mila spettatori e il 24.31 di share, dominando il prime time. Su Rai2 la comicità di 'Made in Sud' ha totalizzato 1 milione 407 mila spettatori con il 6.54 di share" si comunica dalla tv di Stato.



"Su Rai3 l'appuntamento serale con #Cartabianca è stato seguito da 729 mila spettatori e il 3.24 di share. Bene in seconda serata 'Porta a porta' che ha segnato 1 milione 21 mila spettatori e uno share del 12.88. Sempre vincenti nel preserale 'L'Eredità' e nell'access prime time 'I soliti ignoti - il ritorno' che hanno ottenuto rispettivamente 4 milioni 211 mila spettatori (26.82) e 5 milioni 54 mila spettatori (20.73). Nell'access di Rai3 da segnalare il 'Caro Marziano' di Pif che è stato visto da 1 milione 522 mila spettatori con il 6.82 di share. Su Rai2 - si sottolinea dunque -, inoltre, il Giro d'Italia ha avuto 1 milione 256 mila spettatori (12.95) per il 'Giro all'Arrivo'."



"Per quanto riguarda i canali specializzati da segnalare i film 'Elysium' su Rai4 (758 mila e 3 per cento di share) - si osserva inoltre -, 'Jane Eyre' su Rai5 (365 e 1,45 per cento) e 'The weather man' su Rai Movie (316 mila e l'1.24 per cento)."

Si riporta in ultimo: "Netta vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 28 mila spettatori e il 40.12 di share, in seconda serata con 4 milioni 715 mila spettatori e il 38.32 di share e nelle 24 ore con 3 milioni 571 mila spettatori e il 37.87 di share."