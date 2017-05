Maltese, il romanzo del commissario prosegue con nuova vittoria prime time

Ascolti Rai lunedì 15 maggio 2017.

"Ancora un grande successo per la serie 'Maltese - il romanzo del commissario' in onda ieri lunedì 15 maggio in prima serata su Rai1 - viene spiegato in una nota dalla tv di Stato -, che con il 26.5 di share e 6 milioni 226 mila spettatori ha stravinto il prime time. Su Rai2 i due episodi della serie americana 'Hawaii Five-0' hanno registrato rispettivamente 1 milione 249 mila spettatori con il 4.7 di share e 1 milione 237 mila spettatori con il 5.1 di share."



"Su Rai3 'Report' ha ottenuto il 4.8 di share e 1 milione 202 mila telespettatori. Sulla stessa rete nell'access prime time sempre bene gli ascolti di 'Caro Marziano' di Pif - si evidenzia dunque -, che ha ottenuto 1 milione 126 mila spettatori e il 5.01, nell'access prime time 'Indovina chi viene a cena' è stato visto da 1 milione 117 mila spettatori e il 4.2 per cento, mentre in seconda serata 'FuoriRoma' con la puntata dedicata a Cagliari ha segnato 767 mila spettatori e il 5.6 di share."



"In seconda serata su Rai1 sempre bene 'Porta a porta' - si riferisce in conclusione -, che ottiene il 15.1 di share e 1 milione 427mila telespettatori. Si confermano sempre vincenti su Rai1, nel preserale 'L'Eredità' con 4 milioni 472 mila spettatori (26.9) e nell'access 'I soliti ignoti - il ritorno' con 5 milioni 360 mila spettatori (21.4). Da segnalare anche gli ottimi ascolti su Rai2 per il programma 'Rai dire nius' che segna il 6.1 di share e 1 milione 589 mila telespettatori. Per i canali specializzati, molto bene su Rai4 l'appuntamento in prima serata con 'Alien - la clonazione' visto da 509 mila spettatori (2.04) e alle 19.32 su Rai YoYo un episodio del cartone animato 'Masha e Orso' con 409 mila spettatori e il 2.4 di share. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 184mila spettatori e uno share del 40.26, in seconda serata con 4 milioni 207mila spettatori (share 36.05) e nell'intera giornata con 3 milioni 533mila spettatori (share 37.66)."