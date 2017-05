Maltese: circa 2 milioni spettatori in meno ma vince prime time

Ascolti Rai mercoledì 10 maggio 2017.

"Ancora un grande seguito di pubblico per la fiction 'Maltese - Il romanzo del commissario' che ieri sera, mercoledì 10 maggio, con 5 milioni 665 e il 23.7 di share ha conquistato il prime time. - viene spiegato in un comunicato della tv di Stato - Il film 'The Lone Ranger' trasmesso su Rai2 ha registrato 997 mila spettatori e il 4.4."



"Su Rai3, sempre in prima serata, continuano i buoni ascolti per la trasmissione di servizio 'Chi l'ha visto?' che ha segnato 1 milioni 749 mila spettatori con il 7.9 di share. Da segnalare nella seconda serata di Rai1 'Porta a Porta' con 1 milione 87 mila spettatori e l'11.9 di share e su Rai3 i buoni ascolti di 'Caro Marziano', la trasmissione di Pif in onda alle 20.33, con 1 milione 637 mila spettatori e il 7.1" si prosegue.



Si comunica inoltre: "Continua il grande seguito per 'L'eredità' nel preserale di Rai1 che ieri ha ottenuto 4 milioni 137 mila spettatori e uno share del 24.9. Bene nell'access prime time 'I soliti Ignoti - il ritorno' con 4 milioni 926 mila spettatori pari al 19.7 share. Su Rai2 alle 16.16 grande attenzione per ' Giro d' Italia - Giro all'arrivo' visto da 1 milione 464 mila spettatori e il 14.10. Buon seguito per le reti specializzate che complessivamente hanno totalizzato nell'intera giornata uno share del 7.03."



Si segnala in conclusione: "In particolare nel prime time di Rai Movie il film 'Casino Royale' ha ottenuto 492 mila spettatori con il 2,1 di share, mentre su Rai YoYo in prima serata l'appuntamento con 'Regal Academy' è stato visto da 381 mila spettatori (1,5%). Le reti Rai vincono complessivamente la prima serata con 10 milioni 142 mila spettatori (40.06), la seconda serata con 4 milioni 490 mila spettatori (37.87) e 24 ore con 3 milioni 658 mila spettatori (38.02)."