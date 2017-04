Le Sorelle più amate: 6 milioni e mezzo di spettatori

Ascolti Rai giovedì 6 aprile 2017.

"Ancora un grandissimo risultato per la fiction 'Sorelle' trasmessa su Rai1 ieri, giovedì 6 aprile e interpretata da Anna Valle, Giorgio Marchesi e Loretta Goggi, - informa in un comunicato ascolti la tv di Stato - che ha stravinto il prime time con 6 milioni 561 mila spettatori e uno share del 27.63."



Viene riportato inoltre: "La serata televisiva prevedeva su Rai2 un nuovo appuntamento con 'Nemo-Nessuno escluso', il programma di Enrico Lucci e Valentina Petrini ha ottenuto 853 mila spettatori e uno share del 3.54. Su Rai3 il programma di Salvo Sottile 'Mi manda Raitre' ha segnato 719 mila spettatori e il 3.27 di share. In seconda serata si conferma vincente su Rai1 anche l'ultimo appuntamento con il programma 'Dopo fiction' che ha segnato 1 milione 245 mila spettatori e uno share del 12.94. Continua il successo nell'access prime time per 'I soliti ignoti-Il ritorno' che vince la fascia oraria con 4 milioni 931 mila spettatori e uno share del 19.84. Molto bene nella stessa fascia oraria su Rai2 'Rai dire nius' con 1 milione 272 mila spettatori e uno share del 4.94 e su Rai3 'Gazebo social news' con 1 milione 491 mila e il 6.66."



Si sottolinea in conclusione: "Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 64 mila spettatori e uno share del 39.90; in seconda serata con 4 milioni 327 mila e il 36.35 e nell'intera giornata con 3 milioni 546 mila e il 37.33."