Le Sirene battono Nemo (e il video dell'aggressione di Roberto Spada)

Ascolti tv Rai giovedì 9 novembre 2017: Sirene vince la serata, Nemo l'informativo più visto con 1,7 milioni.

"Conquistano ancora il pubblico le 'Sirene' di Ivan Cotroneo: la fiction fantasy di Rai1 ha vinto la prima serata di ieri giovedì 9 novembre con 3 milioni 459 mila spettatori e uno share del 14.46. In sole due settimane - rende noto la tv di Stato -, la serie ha totalizzato 1 milione di mediaviews su Rai Play, classificandosi anche - con sole tre puntate - al secondo posto delle fiction Rai più commentate dall'inizio della stagione."



Viene evidenziato dunque: "Su Rai2 grandi ascolti per 'Nemo', che anche ieri si è confermato il programma informativo più seguito del giovedì: la puntata con il servizio integrale su Ostia di Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi, l'inviato e il filmmaker aggrediti da Roberto Spada, è stata vista da 1 milione 712 mila spettatori con uno share del 7.74, segnando il risultato più alto della stagione."



Si chiarisce in ultimo: "Il picco di ascolti, pari a 2 milioni 436 mila ascoltatori, è stato ottenuto alle 21:53 sulla chiusura del servizio di Piervincenzi. Risultato eccezionale anche sui social, dove Nemo conquista il secondo posto tra i programmi più commentati con 75.779 interazioni totali. Su Rai3 il film 'Flightplan - Mistero in volo', con protagonista Jodie Foster, ha raccolto 1 milione 322 mila spettatori con uno share del 5.26. Nel daytime di Rai1 prosegue il trend positivo de 'La Vita in Diretta' : il programma condotto da Francesca Fialdini e Marco Liorni è stato visto nella seconda parte da 2 milioni 4 mila spettatori con uno share del 15.64. Nel preserale di Rai1 sempre molto seguita 'l'Eredità' con 5 milioni 75 mila spettatori (share 24.86). Bene in access prime time 'I Soliti Ignoti' con 4 milioni 951 mila spettatori (share 18.84). Nella prima serata delle specializzate da segnalare su Rai4 il film 'Black Sea', visto da 426 mila spettatori con uno share dell'1.67 e su Rai Movie il film 'Words and Pictures', seguito da 409 mila spettatori con uno share dell'1.64. Le reti Rai si aggiudicano complessivamente la prima serata, con 9 milioni 125 mila spettatori e uno share del 35.23 e l'intera giornata, con 3 milioni 740 mila spettatori e il 35.73 di share."