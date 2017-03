La porta rossa si chiude con 3,5 milioni di spettatori

Ascolti Rai mercoledì 22 marzo 2017.

"Ancora un grandissimo risultato per la fiction 'La porta rossa', trasmessa su Rai2 ieri, mercoledì 22 marzo, che si aggiudica nuovamente la prima serata con 3 milioni 471 mila spettatori e il 14.09 share, ottenendo così il suo miglior risultato in termini di spettatori" riferisce in una nota la tv di Stato.



Si evidenzia inoltre: "La serata televisiva prevedeva su Rai1 il film 'Maschi contro femmine' che ha realizzato 2 milioni 854 mila spettatori e uno share dell'11.60. Su Rai3 la puntata di 'Chi l'ha visto?' ha raggiunto 2 milioni 5 mila spettatori e uno share dell'8.92. In seconda serata si conferma vincente 'Porta a Porta' con 968 mila spettatori e uno share del 10.44. Nella stessa fascia oraria molto bene su Rai3 'TG3 Linea notte' con 798 mila e il 9.97. Nell'access prime time continua il successo su Rai1 de 'I soliti ignoti il ritorno' con 5 milioni 31 mila spettatori e uno share del 18.86. Nella stessa fascia oraria ascolti record su Rai2 per 'Rai dire nius' con 2 milioni 466 mila e il 9.02, mentre su Rai3 'Gazebo social news' ha raggiunto 1 milione 264 mila e il 5.14."



"Grande attenzione ieri per l'informazione Rai su l'attentato di Londra: l'edizione straordinaria del Tg1 alle 17.22 ha segnato 1 milione 909 mila spettatori e uno share del 17.53; il Tg1 delle 20.00 ha realizzato 6 milioni 185 mila spettatori e uno share del 26.23" si prosegue.



Si osserva infine: "Il TG2 delle 20.00 ha segnato 2 milioni 260 mila e l'8.69 e il Tg3 delle 19.00 è stato visto da 1 milione 820 mila e il 10.45. Vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 778 mila spettatori e uno share del 40.56; in seconda serata con 4 milioni 398 mila e il 37.00 e nell'intera giornata con 3 milioni 955 mila e il 38.59."