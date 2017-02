La Porta Rossa si apre agli ascolti: ottimo debutto

Ascolti Rai mercoledì 22 febbraio 2017.

"Ottimo debutto per la nuova serie di Rai2 'La porta Rossa' che ieri sera ha vinto la prima serata incollando davanti alla tv 3 milioni 284 mila spettatori segnando uno share del 13%. Sommato ai 3 milioni 119 mila spettatori e il 12.39 di share ottenuto dal film 'Ricatto d'amore' - riportano in una nota ascolti dalla tv di Stato -, proposto in prime time da Rai1 e dall'ottimo risultato (2 milioni 436 mila spettatori e il 10.86 di share) da 'Chi l'ha visto' su Rai3, il dato ha determinato la nettissima vittoria delle reti Rai nella fascia del prime time con una soglia d'ascolto che ha sfiorato il 40% di share (39.88) e i 10 milioni 659 mila spettatori. Complessivamente le reti Rai hanno dominato anche la seconda serata con 4 milioni 504 mila telespettatori (38.06 di share) e le 24 ore con 4 milioni 37 mila spettatori (share del 38.04)."