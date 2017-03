La Porta Rossa continua a macinare ascolti con oltre 3 milioni di spettatori

Ascolti Rai mercoledì 1 marzo 2017.

"Coppa Italia e La porta rossa dominano il prime time. Sempre bene Chi l'ha visto Reti Rai in prime time toccano il 46% con 12 milioni e mezzo di telespettatori. Ancora un grande risultato per il grande calcio in diretta su Rai1: la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Roma ha vinto il prime time avendo ottenuto complessivamente un risultato netto di 6 milioni 144 mila spettatori con uno share del 22.81" si espone in una nota dalla tv di Stato, nel pubblicare gli ascolti.



"Grande risultato anche per 'La Porta Rossa', la fiction Rai con Lino Guanciale e Gabriella Pession, che conferma il suo grande seguito con 3 milioni 342 mila spettatori pari al 13.12 di share. Sempre bene su Rai3 la puntata del programma di Federica Sciarelli 'Chi l'ha visto?' che segna 2 milioni 458 mila spettatori e uno share del 10.79. Continua il successo de 'L'Eredità' che nel preserale di Rai1 ha raggiunto 5 milioni 226 mila spettatori e uno share del 26.40. Da segnalare i risultati su Rai2 di 'Rai Dire Nius' con 2 milioni 172 mila e il 7.94 e su Rai3 'Gazebo social news' con 1 milione 614 mila e il 6.68. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 12 milioni 530 mila spettatori e uno share del 46.61; in seconda serata con 4 milioni 438 mila e il 37.21 e nell'intera giornata con 4 milioni 38 mila e il 38.96" si riferisce in ultimo.