L'orazione civile per Falcone e Borsellino super ai 4 milioni di spettatori

Ascolti tv martedi' 23 maggio oltre 4 milioni per falconeeborsellino su rai1 - ascolti record per la vittoria di nibali al giro

"Eccezionale riscontro da parte del pubblico per il programma-evento 'FalconeeBorsellino' in onda ieri martedì 23 maggio in prima serata su Rai1: l'orazione civile in ricordo dei due giudici assassinati condotta da Fabio Fazio con Roberto Saviano, Pif e tanti altri ospiti ha registrato 4 milioni 207mila telespettatori, pari a uno share del 18.9" si spiega in una nota dalla tv di Stato.



Si continua dunque: "A seguire, sempre su Rai1, molto seguito anche il documentario di Rai Cultura 'Maxi il grande processo a Cosa Nostra', che segna il 14.22 di share e raccoglie 1 milione 473mila telespettatori. In mattinata, sempre su Rai1, ottimi ascolti anche per le tre ore di diretta di #PalermoChiamaItalia: l'evento dall'Aula bunker di Palermo per i 25 anni della strage di Capaci alla presenza del Presidente della Repubblica ha ottenuto l'11.9 di share con una media di 819mila telespettatori."



"Su Rai2 in prima serata il film sentimentale 'Qualcosa di speciale' ha totalizzato 1 milione 596 mila spettatori con il 6.72 di share. Su Rai3 l'appuntamento serale con #Cartabianca è stato seguito da 598 mila spettatori e il 2.80 di share. Bene su Rai1 in seconda serata 'Porta a porta' che ha segnato 745 mila spettatori e uno share del 12.12. Sempre vincente nel preserale 'L'Eredità' - si prosegue -, che ha ottenuto 4 milioni 92mila spettatori (27.24 di share). Nell'access prime time di Rai3 da segnalare il 'Caro Marziano' di Pif, visto da 1 milione 215 mila spettatori con il 5.8 di share. Ascolti record per il Giro d'Italia: su Rai2 la tappa vinta da Vincenzo Nibali è stata seguita ieri da 2 milioni 120mila telespettatori, con uno share del 17.94, saliti nel 'Giro all'Arrivo' a 2 milioni 516mila, con uno share del 23%. Per quanto riguarda i canali specializzati, da segnalare i buoni ascolti del film in omaggio a Roger Moore 'Agente 007 vivi e lascia morire' su Rai Movie (606mila telespettatori e il 2.7 di share). Bene anche 'The Amazing Spider Man 2' su Rai4 (612 mila telespettatori e il 2.7 di share) e 'Still life' su Rai5 (230mila telespettatori a fronte dello 0.93 di share)."



Viene riferito infine: "Netta vittoria delle reti Rai in prima serata con 9 milioni 381mila spettatori e il 39.02 di share, in seconda serata con 3 milioni 706 mila spettatori e il 33.83 di share e nelle 24 ore con 3 milioni 613 mila spettatori e il 38.95 di share."