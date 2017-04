L'Onore e il Rispetto di Gabriel Garko batte Gomorra di Saviano, e con Furore

Male l'esordio di Gomorra 2, sceneggiato da Roberto Saviano. Gli italiani alla "ferocia non edulcorata" andata in onda in prima serata su Rai3 hanno preferito "L'Onore e il Rispetto" con Gabriel Garko, ma anche il film "La Corrispondenza" ed il programma musicale "Furore".

Non è andato bene l'esordio di Gomorra 2, sceneggiato da Roberto Saviano, andato in onda venerdì 31 marzo su Rai3. Gli italiani, infatti, hanno preferito passare una serata con "L'Onore e il Rispetto" interpretato da Gabriel Garko (su Canale 5), che ha raccolto davanti alla tv 3.639.000 spettatori pari al 15.1% di share.



Subito dopo negli ascolti si piazza il film in prima tv "La Corrispondenza" che ha conquistato 3.518.000 spettatori pari al 14.9% di share. Ma a Gomorra è stato preferito anche il programma musicale Furore, riproposto dopo 20 anni, che ha tenuto incollati sul divano 1.910.000 spettatori pari all'8.1% di share. La fiction che racconta la "realtà senza provare a nasconderla, della ferocia non edulcorata, del potere spietato (forse un po' troppo per una prima serata, ndr)" come la descrive Saviano è stata vista invece da 1.364.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Stasera, 1 aprile, altri due nuovi di Gomorra 2, che però stavolta rischia di essere travolto da Ballando con le Stelle ed Amici.

Sante Sallusti

