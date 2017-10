L'Intervista di Gerry Scotti fa il record di ascolti

Ascolti tv Mediaset giovedì 26 ottobre 2017.

"Ieri, giovedì 26 ottobre 2017, le reti Mediaset si sono aggiudicate, seconda serata e 24 ore sul pubblico attivo con, rispettivamente, il 30.54% di share (3.705.000 spettatori totali) e il 33.63% di share (3.294.000 spettatori totali)); Canale 5 è leader di prima, seconda serata e 24 ore sul pubblico attivo con, rispettivamente, il 17.73% di share commerciale (4.309.000 spettatori totali), il 15.34% di share commerciale (1.952.000 spettatori totali) e il 17.71% di share commerciale (1.801.000 spettatori totali)" si spiega in un comunicato dall'azienda del gruppo Fininvest.



"Il Tg5 delle ore 20.00 è leader sul pubblico totale con 4.560.000 spettatori totali e una share del 21.34%. L'edizione delle ore 13.00 si conferma al vertice dell'informazione con 2.734.000 spettatori e il 19.16% di share commerciale. Da segnalare in particolare: Su Canale 5, 'Striscia la notizia' è il programma più visto dell'access prime time sul pubblico attivo con una share del 20.96% e 4.812.000 spettatori totali. A seguire, ottimi ascolti per l'ultimo appuntamento con 'Chi ha incastrato Peter Pan?' che ottiene 3.571.000 spettatori e il 15.69% di share commerciale. Record per 'L'intervista' di Maurizio Costanzo - con ospite Gerry Scotti - che con 1.252.000 spettatori totali e il 14.41% di share commerciale, risulta leader assoluto della seconda serata. In day-time, 'Pomeriggio Cinque' è leader assoluto di fascia con, nella prima parte, 2.013.000 spettatori totali (21.20% di share commerciale) e, nella seconda, 2.032.000 spettatori totali (20.40% di share commerciale). Nel preserale, 'Caduta Libera!' registra 4.437.000 spettatori totali, 23.65% share commerciale. Su Italia 1, in prima serata, il film con Kevin Costner, 'Jack Ryan - L'iniziazione' segna 1.308.000 spettatori totali con il 6.70% di share sul pubblico attivo. Su Retequattro, in access prime-time, 'Dalla vostra parte' ottiene 1.088.000 spettatori totali. A seguire, il film con Jennifer Lopez, Robert Redford e Morgan Freeman 'Il vento del perdono' raggiunge 1.145.000 spettatori totali. Canali tematici: Mediaset Extra: molto bene la maratona live del 'GF VIP', che nelle 24 ore segna l'1.57% di share e 157.000 spettatori totali. In prima serata, Top Crime con la serie Bones totalizza 372.000 con il 1.46% di share" fa sapere in conclusione il Biscione.