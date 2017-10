Io e lei e oltre 3 milioni di spettatori, vince la prima serata

Ascolti tv Rai mercoledì 25 ottobre 2017.

"Con 3 milioni e 108 mila spettatori, e uno share del 12.67 il film di Rai1 'Io e lei' è stato il programma più visto della prima serata di ieri, mercoledì 25 ottobre" viene segnalato in un comunicato della tv di Stato.



Si prosegue inoltre: "Su Rai2, invece, in prime time era in programma l'ottava tappa di 'Pechino Express - Verso il Sol Levante', che ha raccolto 1 milione e 732 mila spettatori, pari al 6.99 di share. Pechino Express si conferma il programma tv più commentato sui social del mercoledì, al primo posto dei TT Italia con oltre 51 mila interazioni. Grande successo su RaiPlay con oltre un milione e mezzo di media views. Si conferma, ancora una volta, su Rai3, l'apprezzamento del pubblico per 'Chi l'ha visto?', visto ieri da 2 milioni 151 mila spettatori, con uno share del 9.72. In particolare sulle donne oltre i 35 anni, il programma raggiunge uno share del 14.00."



"Ieri, in seconda serata su Rai2, 'Novantesimo minuto' ha ottenuto il suo record stagionale d'ascolti con 1 milione 525 mila spettatori e uno share del 12.32, risultando il programma più visto della fascia oraria" si continua.



Si descrive ancora: "Conferma anche per l'access prime time di Rai1: 'I soliti ignoti' è stato ieri il programma più seguito della giornata con 4.497 mila spettatori e il 16.62 di share. Da segnalare tra le reti digitali specializzate il risultatodi Rai Yoyo che tra le 7.00 ele 9.00 di mattina è stato il terzo canale assoluto con il 3.10 di share."



Si fa sapere in ultimo: "Vittoria delle reti Rai in prima serata con 9 milioni 97 mila spettatori e uno share del 34.14; in seconda serata con 4 milioni 159 mila e il 35.06 e nell'intera giornata con 3 milioni 528 mila e il 34.47."