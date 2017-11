Il Paradiso delle signore batte Stasera CasaMika

Ascolti tv Rai martedì 7 novembre 2017.

"Chiude in bellezza 'Il Paradiso delle signore', la fiction di Rai1 che ieri in prima serata con l'ultima puntata ha nuovamente vinto il prime time con 4 milioni 14 7 mila spettatori e il 17.1 di share. Su Rai2 il secondo appuntamento con lo show 'Stasera CasaMika' è stato visto da 1 milione 651 mila spettatori pari al 7.27 di share" illustrano in un comunicato dalla tv di Stato.



Si sottolinea dunque: "Su Rai3 il programma di Bianca Berlinguer '#Cartabianca' ha registrato un seguito di 748 mila spettatori e il 3.17 di share. 'L'Eredità', nel preserale di Rai1, si accredita nuovamente come programma più visto della giornata (più seguito solo il Tg1 delle 20 con 5 milioni 512 mila spettatori e il 22.8 di share) battendo ancora il record stagionale con il 25,4% share con 5 milioni 362 mila ascoltatori. Bene anche 'I Soliti Ignoti', nell'access prime time, visto da 5 milioni 113 mila spettatori (share 18.82)."



"Per le specializzate ottimi ascolti in prima serata per il film 'Bar sport' - si fa sapere infine -, su Rai Movie, visto da 547 mila spettatori (share 2.06) e per Rai Premium alle 22.00 con il telefilm 'Blue Bloods' seguito da 288 mila (share 1.12); Rai4 ha proposto il film 'Ironclad' seguito da 422 mila spettatori (share 1,63) mentre su Rai5 il film 'Babel' ha ottenuto un seguito di 251 mila (share 1.01). Le reti Rai si aggiudicano complessivamente la prima serata con 9 milioni 400 mila spettatori (35.09 share) e le 24 ore con 3 milioni 891 mila spettatori e il 35.48 di share."