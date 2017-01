I Bastardi di Pizzofalcone piacciono sempre di più

"Ancora grandissimi ascolti per la serie 'I Bastardi di Pizzofalcone' in onda ieri, lunedì 16 gennaio in prima serata su Rai1. - viene riferito in una nota della tv di Stato - La terza puntata della fiction che vede protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini ha incollato davanti la tv 6 milioni 558 mila spettatori e il 24.65 di share stravincendo il prime time."



"Rai1 si conferma la rete più vista in prima serata con il 19.92 di share, in seconda serata con il 21.81 di share e nelle 24 ore con il 18.12. Ancora molto bene su Rai2 l'appuntamento con 'Il Collegio' che ieri sera è stato seguito da 2 milioni di telespettatori e il 7.50 di share" si prosegue.



Si osserva: "Su Rai3 'Presa Diretta' ha ottenuto 1 milione 498 mila spettatori pari al 5.46 di share e a seguire buoni ascolti anche per 'La Grande Storia': la puntata 'Hitler e Mussolini a colori' è stata vista da 1 milione 102 mila spettatori e il 6.31 di share."



"Da segnalare in seconda serata su Rai1 il grande ascolto della puntata di 'Porta a Porta' che ha realizzato 1 milione 849 mila spettatori con il 17.80 di share. Nel preserale - si precisa inoltre -, sempre su Rai1, continua il grande seguito per 'L'Eredità' che ha realizzato complessivamente 5 milioni 395 mila spettatori e il 24.96. Nell'access prime time 'Affari Tuoi' ha segnato 4 milioni 598 mila spettatori e il 16.23. Su Rai3 continua il buon andamento di 'Cartabianca' che ha ottenuto 1 milione 542 mila spettatori con il 9.49 mentre la striscia quotidiana di 'Gazebo social news' è stata seguita da 1 milione 418 mila spettatori e il 5.49. Per l'informazione sempre ottimi risultati per l'edizione delle 20 del Tg1 seguita da 6 milioni 54 mila e il 24.16 di share e per il Tg3 delle 19 con 2 milioni 308 mila e l'11.67."



"Nettissima vittoria per le Reti Rai in prima serata con 11 milioni 82 mila spettatori (38.91 di share) - si continua infine -, in seconda serata con 5 milioni 248 mila spettatori (41.19) e nelle 24 ore con 4 milioni 399 mila spettatori e il 38.89)."