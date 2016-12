Gli occhi cambiano di Veltroni raggiunge quota 8.13 di share

"Ottimo risultato per il film '8 amici da salvare' trasmesso su Rai1 ieri, lunedì 26 dicembre, che ha vinto il prime time avendo ottenuto 2 milioni 906 mila spettatori e uno share del 13.35. - viene illustrato in una nota dalla tv di Stato - Su Rai2 l'appuntamento con 'Voyager ai confini della conoscenza' ha realizzato 1 milione 887 mila spettatori e uno share dell'8.74."



"Su Rai3 il film d'animazione 'Ralph spaccatutto' ha segnato 1 milione 184 mila spettatori e uno share del 5.24. Molto bene l'esordio del programma 'Gli occhi cambiano', la nuova serie di documentari scritta e diretta da Walter Veltroni e prodotta da Rai Cultura che ha registrato in seconda serata su Rai1, 938 mila spettatori e uno share dell'8.13" si prosegue, pubblicando i dati degli ascolti.



"Da segnalare sempre su Rai1 alle 12.00 'La prova del cuoco' con 1 milione 828 mila spettatori e uno share del 14.31 e alle 14.00 'Na tale e quale show' con 1 milione 995 mila e il 14.20. Vittoria delle reti Rai in prima serata con 7 milioni 600 mila spettatori e uno share del 32.82 e nell'intera giornata con 3 milioni 768 mila e il 34.67" si specifica in conclusione.