Fiction "Di padre in figlia" sfiora i 7 milioni di ascoltatori.

Ascolti tv Rai martedì 2 maggio 2017.

"Grande successo per l'ultima puntata della fiction 'Di padre in figlia', trasmessa ieri in prima serata su Rai1, che ha registrato 6 milioni 882 mila spettatori dominando il prime time con il 28.12 di share. Su Rai2, i due episodi in prime time della serie tv 'NCIS Unità anti crimine' hanno raggiunto rispettivamente 1 milione 340 mila spettatori (share 4.97) e 1 milione 210 mila spettatori (share 4.71)" viene fatto sapere in un comunicato della tv di Stato, nel pubblicare gli ascolti.



Si sottolinea quindi: "Su Rai3 l'appuntamento serale con 'Cartabianca' ha fatto segnare 672mila spettatori per uno share del 2.90. Nel preserale di Rai1 'l'Eredità' è stato seguito da 4 milioni 332 mila spettatori (share 26.29). In access prime time 'I soliti ignoti - il ritorno' è stato visto da 5 milioni 290mila spettatori con il 20.82 di share. Da segnalare inoltre il film su Rai4 in prima serata 'Riddick' visto da 600mila spettatori (share 2.33)."



"Sempre molto seguita l'informazione Rai: in particolare il Tg1 delle 20 ha raccolto 5 milioni 48mila spettatori (share 24.46), il Tg2 delle 13 2 milioni 123 mila spettatori (share 16.32), mentre il Tg3 delle 19 ha registrato 1 milione 595 mila spettatori (share 11.22)" si prosegue.



Si evidenzia infine: "Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata, con 10 milioni 191mila spettatori e uno share del 39.28. La Rai si aggiudica anche la seconda serata con 4 milioni 640mila spettatori (share 37.54) e l'intera giornata con 3 milioni 649mila spettatori (share 38.33)."