Federica Sciarelli batte Jennifer Lopez

"Grande risultato per l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta trasmesso su Rai1 ieri, mercoledì 11 gennaio, che ha vinto il prime time avendo ottenuto 5 milioni 144 mila spettatori e uno share del 19.00. - si illustra in una nota dalla tv di Stato - La serata televisiva prevedeva su Rai2 il film 'Piacere sono un po' incinta' che ha realizzato 2 milioni 69 mila spettatori e uno share del 7.96. Su Rai3 molto bene il programma di Federica Sciarelli 'Chi l'ha visto?' che ha fatto registrare 2 milioni 625 mila spettatori e uno share dell'11.52. In seconda serata 'Porta a porta' ha segnato 766 mila spettatori e uno share dell'8.32."



Viene riferito in ultimo, nel diffondere gli ascolti: "Da segnalare su Rai1 la seconda parte de 'La vita in diretta' con 2 milioni 267 mila spettatori e uno share del 16.48; su Rai2 alle 17.30 l'altro ottavo di finale tra Fiorentina e Chievo ha segnato 1 milione 360 mila e l'8.35; su Rai3 molto bene alle 18.25 '#Cartabianca' con 1 milione 512 mila e il 9.27 e nell'access prime time 'Gazebo social news' con 1 milione 401 mila e il 5.52. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 11 milioni 357 mila spettatori e uno share del 41.90 e nell'intera giornata con 4 milioni 305 mila e il 38.98."