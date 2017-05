Eurovision Song Contest 2017 buoni ascolti, Claudia Gerini batte Nicole Kidman

Ascolti Rai martedì 9 maggio 2017.

"Buon apprezzamento da parte del pubblico per la commedia 'Amiche da morire' andata in onda ieri martedì 9 maggio in prima serata su Rai1: il film con Claudia Gerini e Cristiana Capotondi ha segnato il 16.30 di share e raccolto 4 milioni 59mila telespettatori. Su Rai2 il film thriller 'Trespass' con Nicolas Cage e Nicole Kidman ha ottenuto il 5.07 di share e 1 milione 337mila telespettatori" spiegano in un comunicato dalla tv di Stato.



Si precisa inoltre: "Su Rai3 l'appuntamento settimanale serale con '#Cartabianca' ha fatto segnare 868mila telespettatori per uno share del 3.83. La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest andata in onda su Rai 4 ha registrato una media di 501mila telespettatori e l'1.9 di share, con un picco di 677mila telespettatori alle 22.31 e un picco del 2.9 alle 22.47, il migliore risultato di ascolto ottenuto da una prima semifinale dell'Eurovision."



"Molto buoni anche i dati degli ascolti della diretta per la quarta tappa del '100° Giro d'Italia', seguito in media su Rai2 da 1 milione 393 mila telespettatori, con uno share del 12.10, saliti a 1 milione 826mila (17.12 di share) nel 'Giro all'arrivo'. Sempre bene nel preserale di Rai1 'l'Eredità', che è stato seguito da 4 milioni 529 mila spettatori (share 27.73)" si prosegue.



"In access prime time su Rai1 'I soliti ignoti - il ritorno' è stato visto da 4 milioni 317mila telespettatori con il 16.18 di share, mentre nella stessa fascia oraria su Rai2 'Rai dire nius' è stato seguito da 1 milione 86mila telespettatori, con il 3.96 di share" si continua.



Viene reso noto in conclusione: "Sempre molto seguita l'informazione Rai: in particolare il Tg1 delle 20 ha raccolto 5 milioni 115mila spettatori (share 24.30), il Tg2 delle 13 2 milioni 312 mila spettatori (share 16.57), mentre il Tg3 delle 19 ha registrato 1 milione 442 mila spettatori (share 10.27). Molto bene 'Porta a porta' su Rai1, che segna il 13.26 di share e 1 milione 243mila telespettatori."