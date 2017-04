Coppa Italia: il derby romano sfiora il 22% di share

Ascolti Rai martedì 4 aprile 2017.

"Grandi ascolti ieri sera per il derby romano di Coppa Italia trasmesso in prima serata su Rai1: la partita Roma-Lazio con 5 milioni 845 mila telespettatori pari ad uno share 21.8% è risultata il programma il più visto del prime time" illustra in una nota la tv di Stato.



"Bene su Rai2 'Made in Sud', 7.8% di share e 1 milione 644 mila spettatori, e #cartabianca che ha segnato su Rai3 il 4.4% di share con 1 milione 006 mila telespettatori" si prosegue.



"Continua su Rai1 il successo de 'L'eredità' nell'access prime time con il 26.7% di share e 4 milioni 735 mila spettatori. Sempre bene sia 'Rai dire nius' su Rai2 con 2 milioni 111 mila spettatori (7.7%) che 'Gazebo social news' su Rai3 con 1 milione 500 telespettatori (6.3%). Molto seguita come al solito l'informazione Rai. Il Tg1 delle 20 è stato visto da 5 milioni 612 mila persone pari al 25.18%. Il Tg2 delle 13 ha raccolto 2 milioni 399 mila spettatori e uno share del 17.53%. Il Tg3 delle 14 ha raggiunto il 12.17% di share e 1 milione 757 mila spettatori. Le edizioni regionali della Tgr delle 14 sono state seguite da 2 milioni 639 mila telespettatori pari ad uno share del 17.41%. Netta vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 775 mila spettatori e uno share del 40.22%. Rai vince anche il confronto nell'intera giornata con il 36.82% di share pari a 3 milioni 632 mila spettatori" si riporta infine.