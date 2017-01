Coppa Italia Napoli - Fiorentina stravince il prime time

"Un'altra grandissima giornata di ascolti per le reti Rai che stravincono complessivamente il prime time con il 41.98 per cento di share pari a ben 11 milioni 399 mila spettatori, numeri straordinari confermati anche dalle nettissime vittorie Rai in seconda serata con 4 milioni 264 mila (share 34.80) e nell'intera giornata con 4 milioni 256 mila (share 39.14)" spiegano in una nota dalla tv di Stato.



"In prima serata grande risultato per il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina che ha stravinto il prime time avendo ottenuto 5 milioni 635 mila spettatori e uno share del 20.80. Su Rai2 buoni gli ascolti registrati ieri da 'Boss in incognito': la nuova edizione con Nicola Savino ha registrato ieri una media di 2 milioni 395 mila spettatori e il 9.09 di share, crescendo dello 0,6% rispetto al primo episodio della stagione precedente. Su Rai3 ottimi i risultati di ascolto di 'Agorà': ieri sera la puntata dedicata principalmente alle emergenze e tragedie dell'Italia Centrale ha raggiunto il suo miglior valore di ascolto della stagione. Sono stati infatti 1 milione 371 mila gli spettatori che hanno seguito il programma, con uno share pari al 5.87. Il programma è cresciuto del 2,2% rispetto alla settimane precedenti. Grande risultato su Rai4 per il film di 007 'Skyfall' che è stato visto da quasi 1 milione di spettatori (937 mila) con l'ottimo share del 3.76. In seconda serata si conferma vincente 'Porta a porta' con 1 milione 242 mila spettatori e uno share del 13.15 di share" si prosegue.



Si specifica infine: "Sempre grande attenzione per l'informazione Rai: l'edizione del Tg1 delle 20.00 ha realizzato 6 milioni 755 mila spettatori e uno share del 28.08; quella del TG2 delle 20.30 ha segnato 2 milioni 509 mila e il 9.46, mentre il TG3 delle 19.00 ha registrato 2 milioni 90 mila e l'11.19."