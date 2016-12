Continua il successo di Dragon Ball Super in day-time

"Ieri, martedì 27 dicembre, le Reti Mediaset hanno registrato: in prima serata, 8.051.000 spettatori totali (32.49% sul pubblico attivo); in seconda serata, 3.455.000 spettatori totali (28.97% sul pubblico attivo); nelle 24 ore, 3.309.000 spettatori totali (31.82% sul pubblico attivo). Il Tg5 delle ore 13.00 si conferma al vertice dell'informazione con 3.053.000 spettatori totali (17.58% di share commerciale); l'edizione delle ore 20.00 è leader sul pubblico attivo con il 20.96% di share (4.790.000 spettatori totali). L'edizione di Studio Aperto delle ore 12.25 raggiunge il 18.15% di share sul pubblico attivo con 1.830.000 spettatori totali Da segnalare in particolare: su Canale 5, 'Striscia la notizia' è il programma più visto dell'access prime time con 5.205.000 spettatori totali e il 22.49% di share commerciale; in prima serata, la miniserie 'La mia vendetta' registra 3.161.000 spettatori (14.02% di share commerciale); in day-time, bene le soap: 'Una vita', 2.683.000 spettatori totali e il 15.26% di share commerciale; 'Victor Ros', 2.164.000 spettatori totali e il 14.29% di share commerciale; 'Il Segreto', 2.741.000 spettatori totali con il 19.35% di share commerciale; 'Caduta Libera' è leader del preserale sul pubblico attivo con il 20.35% di share e 3.878.000 spettatori totali; su Italia 1, in prima serata, 'Merry Colorado' segna 1.287.000 spettatori totali; in day-time, bene i cartoon: 'Dragon Ball Super', 1.473.000 spettatori totali con il 23.59% di share sui giovani 15/34 anni; 'I Simpson', 1.314.000 spettatori totali con il 20.88% di share sui giovani 15/34 anni; su Retequattro, in access prime-time, 'Dalla vostra parte' raccoglie 1.309.000 spettatori totali. Canali tematici: su Iris, in prima serata, il film diretto da Robert Wise 'La legge del capestro' totalizza 470.000 spettatori totali con l'1.78% di share" rende noto l'azienda del gruppo Fininvest, pubblicando gli ascolti.