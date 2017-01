Con tragedia Rigopiano ascolti in crescita per Pomeriggio Cinque

"Ieri, giovedì 19 gennaio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate seconda serata e 24 ore sul pubblico attivo con, rispettivamente, il 32.50% di share (3.637.000 spettatori totali) e il 34.01% di share (3.504.000 spettatori totali)" spiega in una nota l'azienda del gruppo Fininvest.



"Canale 5 è leader in prima serata e 24 ore sul pubblico attivo con, rispettivamente, il 15.29% di share commerciale (3.948.000 spettatori totali) e il 17.48% di share (1.889.000 spettatori totali). - si specifica - Il Tg5 delle ore 13.00 si conferma al vertice dell'informazione con 3.426.000 spettatori (20.84% di share commerciale). L'edizione delle ore 20.00 è la più vista sul pubblico attivo con il 24.40% di share (5.387.000 spettatori totali)".



"Da segnalare in particolare: su Canale 5, 'Striscia la notizia' è il programma più visto dell'access prime-time con 5.129.000 spettatori totali (20.90% di share sul pubblico attivo); a seguire, la fiction 'Il bello delle donne - Alcuni anni dopo' registra 3.035.000 spettatori totali (11.43% di share sul pubblico attivo); in seconda serata, record stagionale per 'Matrix', con lo speciale dedicato ai tragici fatti dell'Hotel Rigopiano: 1.249.000 spettatori totali e l'11.37% di share sul pubblico attivo; in day-time, 'Mattino Cinque' ottiene, nella prima parte, 986.000 spettatori totali (17.04% di share commerciale) e, nella seconda, 1.000.000 spettatori totali (16.67% di share commerciale); - si prosegue - ascolti in crescita per 'Pomeriggio Cinque': nella prima parte, 2.587.000 spettatori (22.73% di share commerciale) e, nella seconda, 2.464.000 spettatori totali (19.41% di share commerciale); 'Avanti un Altro' si aggiudica il preserale sul pubblico attivo con il 25.27% di share e 4.402.000 spettatori totali; su Italia 1, in prima serata, benissimo il film 'Iron Man', che ottiene 1.970.000 spettatori totali con il 10.55% di share commerciale; su Retequattro, in day-time, molto bene l'appuntamento con 'Lo sportello di Forum': 1.129.000 spettatori totali con il 7.28% di share".



Per le reti tematiche: Iris è la rete tematica free leader del prime-time con la serie 'Walker Texas Ranger' (335.000 spettatori totali, 1.28% di share) e il film di Dino Risi 'Il Commissario Lo Gatto', che totalizza 571.000 spettatori totali e il 2.16% di share.