Che Dio ci aiuti da Renzi, ed infatti la fiction stravince il prime time

Ascolti Rai domenica 26 febbraio 2017.

"Ancora un grandissimo risultato per la fiction 'Che Dio ci aiuti 4' trasmessa su Rai1 ieri, domenica 26 febbraio, che ha stravinto il prime time avendo ottenuto 5 milioni 355 mila spettatori e uno share del 21.10" viene scritto in un comunicato della tv di Stato, nel pubblicare gli ascolti.



"La serata televisiva prevedeva su Rai2 un episodio del telefilm 'NCIS' che ha realizzato 1 milione 718 mila spettatori e uno share del 6.20 e un episodio di 'Bull' che ha raggiunto 1 milione 299 mila con il 4.70. Su Rai3 la puntata di 'Che tempo che fa' (con ospite Matteo Renzi, ndr) ha segnato 3 milioni 248 mila spettatori e uno share del 12.00 e a seguire la puntata di 'Che fuori tempo che fa' è stata vista da 2 milioni 491 mila e il 9.40" si prosegue.



Si illustra dunque: "In seconda serata si conferma vincente su Rai2 'La domenica sportiva' con 1 milione 391 mila spettatori e uno share dell'8.20. Subito dopo alle 24.30 il programma di RaiSport 'Nazionali' ha raggiunto 392 mila e il 5.50. Nella stessa fascia oraria su Rai1 'Speciale TG1' ha raggiunto 841 mila e il 7.20 mentre su Rai3 il programma 'I ragazzi del Bambino Gesù' ha registrato 779 mila e il 4.50. Nell'access prime time vince ancora 'Techetechetè' con 4 milioni 482 mila spettatori e uno share del 16.70."



Si segnala: "Il pomeriggio continua ad essere all'insegna dei programmi Rai: su Rai1 'L'Arena' è sempre il programma più visto nella prima parte con 4 milioni 193 mila spettatori e uno share del 25.20; nella seconda parte con 3 milioni 406 mila e il 22.20 e nello spazio 'Protagonisti' con 2 milioni 698 mila e il 17.90."



Si riferisce in ultimo: "A seguire buon successo anche per 'Domenica in' con 1 milione 820 mila e l'12.00. Su Rai2 'Quelli che il calcio' ha ottenuto 1 milione 60 mila e il 7.00 e subito dopo 'Novantesimo minuto' 1 milione 378 mila e l'8.40. Su Rai3 bene 'In mezz'ora' con 715 mila e il 4.50 e a seguire 'Kilimangiaro' con 1 milione 210 mila e il 7.90. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 11 milioni 121 mila spettatori e uno share del 41.00; in seconda serata con 4 milioni 198 mila e il 34.10 e nell'intera giornata con 4 milioni 529 mila e il 38.80."