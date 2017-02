Che Dio ci aiuti 4 vince ancora la prima serata

Ascolti Rai domenica 12 febbraio 2017.

"Nuova conferma anche nella serata di ieri per la fiction di Rai1 'Che Dio ci aiuti 4', che si è aggiudicata la prima serata con 5 milioni 218mila spettatori e il 21.30 di share. - espongono in un comunicato dalla tv di Stato - Su Rai2 era in programma una serata 'crime': NCIS - Unità Anticrimine ha fatto segnare 1 milione 831 mila spettatori e il 6.44 di share, mentre 'Bull' ha catturato 1 milione e 466mila spettatori, con il 5.40 di share."



"Su Rai3 sempre molto bene 'Che tempo che fa' che ha ottenuto 3 milioni 221 mila spettatori e l'11.5 di share e 'Che fuori tempo che fa' - viene specificato -, visto da 2 milioni 844 mila spettatori con il 10.6 di share. In seconda serata su Rai1 molto bene 'Speciale Tg1', visto da 1 milione 401 mila spettatori con il 15.20 di share, mentre su Rai2 'La Domenica Sportiva' ha raggiunto 1 milione 311 mila spettatori con il 7.70 di share. Nell' access prime time vittoria per 'Techetechetè', con 4 milioni 704mila spettatori e uno share del 16.80; nel preserale, invece, si conferma vincente 'L'Eredità' con 5 milioni 540mila spettatori e uno share del 25.20."



"Nel pomeriggio, sulla scia del Festival di Sanremo, grandissimi ascolti per 'L'Arena' di Massimo Giletti su Rai1, ieri in versione 'extralarge', che nella prima parte ha raggiunto 5 milioni 927 mila spettatori e uno share del 30.90 e nella seconda 5 milioni 450 mila e il 30.10. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 11 milioni 647 mila spettatori e il 41.90 di share e nelle 24 ore con 5 milioni 570 mila spettatori e il 43.80 di share" si puntualizza in conclusione.