Che Dio ci aiuti 4 vince ancora il prime time

Ascolti Rai 19 febbraio 2017.

"Ancora un grandissimo risultato per la fiction 'Che Dio ci aiuti 4' trasmessa su Rai1 ieri - diffonde in un comunicato la tv di Stato -, domenica 19 febbraio, che ha stravinto il prime time avendo ottenuto 5 milioni 355 mila spettatori e uno share del 21.20. La serata televisiva prevedeva su Rai2 un episodio del telefilm 'NCIS' che ha realizzato 1 milione 826 mila spettatori e uno share del 6.50 e un episodio di 'Bull' che ha raggiunto 1 milione 507 mila con il 5.50."



Viene diffuso quindi tra gli altri dati degli ascolti: "Su Rai3 la puntata di 'Che tempo che fa' ha segnato 2 milioni 928 mila spettatori e uno share del 10.60 e a seguire la puntata di 'Che fuori tempo che fa' è stata vista da 2 milioni 456 mila e il 9.30. In seconda serata si conferma vincente su Rai2 'La domenica sportiva' con 1 milione 250 mila spettatori e uno share del 7.60. Subito dopo alle 24.30 buona partenza per il nuovo programma di RaiSport 'Nazionali' con 415 mila e il 6.60. Nella stessa fascia oraria su Rai1 'Speciale TG1' ha raggiunto 1 milione 44 mila e il 10.50 e ottimo esordio su Rai3 per il nuovo programma 'I ragazzi del Bambino Gesù' che ha registrato 977 mila e il 5.20. Nell'access prime time vince ancora 'Techetechetè' con 4 milioni 489 mila spettatori e uno share del 16.50."



Viene precisato inoltre: "Il pomeriggio continua ad essere all'insegna dei programmi Rai: su Rai1 'L'Arena' è sempre il programma più visto nella prima parte con 3 milioni 990 mila spettatori e uno share del 21.60; nella seconda parte con 3 milioni 41 mila e il 18.10 e nello spazio 'Protagonisti' con 2 milioni 564 mila e il 16.50."



Si illustra in conclusione: "A seguire buon successo anche per 'Domenica in' con 1 milione 746 mila e l'11.10. Su Rai2 'Quelli che il calcio' ha ottenuto 1 milione 126 mila e il 7.20 e subito dopo 'Novantesimo minuto' 1 milione 356 mila e l'8.00. Su Rai3 bene 'In mezz'ora' con 944 mila e il 5.40 e a seguire 'Kilimangiaro' con 1 milione 62 mila e il 6.70. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 11 milioni 87 mila spettatori e uno share del 40.50; in seconda serata con 4 milioni 300 mila e il 36.40 e nell'intera giornata con 4 milioni 524 mila e il 37.50."