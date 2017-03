Che Dio ci aiuti 4 raggiunge quasi 6 milioni di telespettatori

Ascolti Rai 5 marzo 2017.

"Un grandissimo risultato anche per l'ultimo appuntamento con la fiction 'Che Dio ci aiuti 4' trasmessa su Rai1 ieri, domenica 5 marzo, che ha stravinto il prime time avendo ottenuto in media 5 milioni 870 mila spettatori e uno share del 23.70. - si fa sapere in una nota dalla tv di Stato - In particolare il primo episodio ha realizzato 5 milioni 778 mila e il 20.80 e il secondo 5 milioni 944 mila e il 26.70."



"La serata televisiva prevedeva su Rai2 un episodio del telefilm 'NCIS' che ha realizzato 1 milione 736 mila spettatori e uno share del 6.20 e un episodio di 'Bull' che ha raggiunto 1 milione 448 mila con il 5.30. Su Rai3 ottimo risultato per la puntata di 'Che tempo che fa' che ha segnato 3 milioni 347 mila spettatori e uno share del 12.30 e a seguire 'Che fuori tempo che fa' è stata vista da 2 milioni 814 mila e il 10.70" si prosegue, nel pubblicare gli ascolti.



"In seconda serata si conferma vincente su Rai2 'La domenica sportiva' con 1 milione 134 mila spettatori e uno share dell'6.60. Subito dopo alle 24.30 il programma di RaiSport 'Nazionali' ha raggiunto 452 mila e il 6.50. Nella stessa fascia oraria su Rai1 'Speciale TG1' ha raggiunto 904 mila e l'8.80 mentre su Rai3 il programma 'I ragazzi del Bambino Gesù' ha registrato 661 mila e il 3.70. Nell'access prime time vince ancora 'Techetechetè', con una puntata speciale dedicata al grande Lucio Dalla, che ha segnato 5 milioni 219 mila spettatori e uno share del 19.40" si continua.



Viene descritto: "Il pomeriggio continua ad essere all'insegna dei programmi Rai: su Rai1 'L'Arena' è ancora il programma più visto nella prima parte con 4 milioni 512 mila spettatori e uno share del 24.60; nella seconda parte con 3 milioni 437 mila e il 20.00 e nello spazio 'Protagonisti' con 2 milioni 607 mila e il 16.00."



"A seguire buon successo anche per 'Domenica in' con 1 milione 761 mila e l'11.20. Su Rai2 'Quelli che il calcio' ha ottenuto 1 milione 371 mila e l'8.40 e subito dopo 'Novantesimo minuto' 1 milione 464 mila e l'8.80. Su Rai3 molto bene 'In mezz'ora' con 1 milione 86 mila e il 6.10 e a seguire 'Kilimangiaro' con 1 milione 280 mila e l'8.00. Da segnalare su Rai1 alle 8.20 la seconda parte di 'Unomattina in famiglia' con 1 milione 835 mila spettatori e uno share del 24.00 e su Rai2 alle 11.30 la seconda parte di 'Mezzogiorno in famiglia' con 1 milione 512 mila e l'11.70. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 11 milioni 929 mila spettatori e uno share del 43.80; in seconda serata con 4 milioni 721 mila e il 38.50 e nell'intera giornata con 4 milioni 828 mila e il 39.70" si segnala in conclusione.