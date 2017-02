Bene nel prime time Le Iene Show

Ascolti Mediaset 19 febbraio 2017.

"Ieri, domenica 19 febbraio 2017, le Reti Mediaset hanno registrato: in prima serata, 8.520.000 spettatori totali (31.85% sul pubblico attivo); in seconda serata, 3.851.000 spettatori totali (33.81% sul pubblico attivo); nelle 24 ore, 3.551.000 spettatori totali (30.94% sul pubblico attivo). Il Tg5 delle ore 13.00 si conferma al vertice dell'informazione con 3.161.000 spettatori (18.07% di share commerciale). L'edizione delle ore 20.00 è leader sul pubblico attivo con il 20.87% di share (4.621.000 spettatori totali)" si mette al corrente in una nota dell'azienda del gruppo Fininvest.



"Da segnalare in particolare: su Canale 5, 'Paperissima Sprint' è il programma più visto dell'access prime-time sul pubblico attivo con il 17.41% di share e 4.388.000 spettatori totali; a seguire, 'Il Segreto' ottiene 3.168.000 spettatori totali; in day-time, benissimo l'appuntamento con 'Domenica Live', leader assoluto di fascia dalle ore 17.09 alle 18.41: 'Domenica Live I pt'., 2.682.000 spettatori totali (17.68% share commerciale); 'Domenica Live II pt'. 2.745.000 spettatori totali (15.53% share commerciale); 'Avanti un altro!' è al vertice del preserale sul pubblico attivo con il 19.95% di share (3.837.000 spettatori totali); su Italia 1, in prime-time, benissimo 'Le Iene Show': 11.68% di share commerciale con 1.779.000 spettatori totali; su Rete 4, in access prime-time, buon esordio per 'Quarto Grado - La domenica', programma d'informazione leader di fascia con 1.059.000 spettatori totali. Reti tematiche: Iris è la rete tematica free leader del prime-time: il film di Luc Besson con Scarlett Johansson 'Lucy' raccoglie 863.000 spettatori e il 3.14% di share" prosegue Mediaset, pubblicando gli ascolti.



"Premium Sport - Serie A - 25ª giornata: - alle ore 12.30 - informa in ultimo nel comunicato la società guidata da Fedele Confalonieri -, l'anticipo 'Bologna-Inter' registra una share del 3.68% con 664.000 spettatori totali; i match delle ore 15.00 ottengono un ascolto complessivo del 5.41% di share e 874.000 spettatori totali; 'Diretta Premium' supera la concorrenza pay con 560.000 spettatori totali e il 3.47% di share; la sfida delle ore 18.00, 'Roma-Torino' segna 582.000 spettatori totali con il 3.07% di share; - in prima serata, il posticipo 'Milan-Fiorentina' realizza 716.000 spettatori, pari al 2.62% di share."