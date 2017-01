Belle et Sebastien stravince il prime time

"Straordinario risultato per il film 'Belle et Sebastien' trasmesso su Rai1 ieri, lunedì 2 gennaio, che ha stravinto il prime time avendo ottenuto 6 milioni 69 mila spettatori e uno share del 22.89. Ottimo esordio su Rai2 per l'innovativo docu-reality Il Collegio, inedito esperimento sociale che mescola i linguaggi dell'observational documentary e del reality show e che ha realizzato nella prima puntata 2 milioni 132 mila spettatori e uno share dell'8.27" si illustra in una nota dalla tv di Stato, nel pubblicare gli ascolti.



Si segnala: "Su Rai3 il film 'Supercondriaco' ha registrato 1 milione 40 mila spettatori e uno share del 3.88. In seconda serata molto buono il risultato del programma 'Gli occhi cambiano' che ha vinto la fascia oraria con 1 milione 438 mila spettatori e uno share del 9.61."



"Da segnalare su Rai1 alle 12.00 'La prova del cuoco' con 2 milioni 95 mila spettatori e uno share del 15.96 e nel pomeriggio la seconda parte de 'La vita in diretta' con 2 milioni 399 mila e il 16.98. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 171 mila spettatori e uno share del 37.67 e nell'intera giornata con 4 milioni 213 mila e il 36.89" viene riferito infine.