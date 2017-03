Ascolti in salita per Bianca Berlinguer con #Cartabianca

Ascolti Rai 21 marzo 2017.

"Straordinario risultato anche per l'ultimo episodio della fiction 'Un passo dal cielo 4' trasmesso su Rai1 ieri, martedì 21 marzo, che ha stravinto il prime time avendo ottenuto 5 milioni 769 mila spettatori e uno share del 24.50. - viene riferito in una nota - La serata televisiva prevedeva su Rai2 un nuovo appuntamento con il programma 'Made in Sud' che ha segnato ottimi ascolti con 1 milione 511 mila spettatori e uno share del 6.90. Su Rai3 la puntata di '#Cartabianca' ha superato il 4 di share sfiorando il milione di spettatori: esattamente sono stati 967 mila con il 4.12 coloro che hanno seguito il talk show di Bianca Berlinguer. In crescita i contatti che hanno superato i 6 milioni e 250 mila con una permanenza sul programma di circa 30 minuti".



"In seconda serata - viene precisato - si conferma vincente 'Porta a Porta' con 919 mila spettatori e uno share del 10.10. Nell'access prime time ancora un grande risultato per 'i'Soliti ignoti il ritorno' che ha raggiunto 5 milioni 649 mila spettatori e uno share del 21.00. Molto bene l'informazione delle reti Rai: il TG1 delle 20.00 ha totalizzato 5 milioni 788 mila spettatori e uno share del 24.80; il TG2 delle 13.00 ha realizzato 2 milioni 101 mila e il 15.10; il TG3 delle 19.00 è stato visto da 1 milione 653 mila e il 9.60 Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 471 mila spettatori e uno share del 39.30; in seconda serata con 4 milioni 846 mila e il 38.20 e nell'intera giornata con 3 milioni 936 mila e il 38.50".