Ascolti: anche se "Ho amici in paradiso" Rai non vince prima serata

Ascolti Rai lunedì 31 luglio 2017.

"Buon seguito ieri lunedì 31 luglio, in prima serata su Rai1 per il film 'Ho amici in paradiso', visto da 2 milioni 185 mila spettatori e l'11.08 di share. L'appuntamento su Rai2 con 'Voyager ai confini della conoscenza' ha registrato 1 milione 844 mila spettatori e il 9.75 di share" si rende noto dalla tv di Stato, nel pubblicare i dati degli ascolti.

Viene comunicato quindi: "Su Rai3 la pellicola 'Hot shots' ha ottenuto 644 mila spettatori, pari al 3.18 di share. Sempre vincenti nell'access prime di Rai1 Techetecheté con 3 milioni 333 mila spettatori e il 17.73 di share e nel preserale sempre sulla rete ammiraglia 'Reazione a Catena', con 3 milioni 937 mila e il 28.80."



"Continua su Rai1 l'ottimo seguito l'appuntamento pomeridiano di 'Complimenti per la connessione 2' - si puntalizza -, visto da 1 milione 341 mila spettatori (15.13 di share). Bene in seconda serata su Rai1 'Fuori luogo', che è stato visto da 730 mila spettatori (6.04 di share)."

Viene osservato inoltre: "Per le specializzate in rilievo il buon andamento di Rai Yoyo che ieri nella fascia che va dalle 9 alle 12 del mattino si è confermato il quinto canale nazionale con uno share del 3.65 di share."

Si evidenzia in conclusione: "Da segnalare su Rai Movie in prima serata il film 'Joe Bass l'impalcabile', con 370 mila spettatori e l'1.85 di share. Complessivamente le reti Rai hanno conquistato la prima serata con 6 milioni 825 mila spettatori e il 35.06 di share e l'intera giornata con 2 milioni 775 mila spettatori e il 33.09 di share."