Ascolti Rai più 0,5%. Crollo Rai1? Orfeo: ma se cresce dello 0,7%

Mario Orfeo soddisfatto per gli ascolti Rai relativi al periodo autunnale 2017.

"Nel corso del Consiglio di amministrazione il Direttore generale Mario Orfeo ha informato il Consiglio circa i risultati degli ascolti relativi al periodo autunnale 2017 rispetto al corrispondente periodo 2016" comunica la Rai.

"Il Gruppo Rai cresce dello 0,5% rispetto all'anno precedente e in particolare Rai1 sale dello 0,7% nell'ambito dell'intera giornata grazie al day time e alle prime serate in un quadro complessivo nel quale il resto della concorrenza è in flessione" si specifica.



«Migliorare gli ascolti, battere la concorrenza e insieme cambiare il linguaggio di tanti programmi - ha detto il Dg - è motivo di grande soddisfazione. A chi parla di crollo degli ascolti senza conoscere i numeri faccio i complimenti per la fantasia, non volendo pensare alla malafede».