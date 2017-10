Ascolti Rai: Italia-Albania vista da oltre 8 milioni di spettatori

Ascolti tv Rai lunedì 9 settembre 2017.

"L'Italia vince in campo e negli ascolti. La partita della Nazionale di Ventura contro l'Albania è stata vista ieri lunedì 9 settembre in prima serata su Rai1 da 8 milioni 261 mila spettatori - si fa sapere in una nota dalla tv di Stato -, con uno share del 30.4. Molto seguito in particolare il primo tempo, con 8 milioni 486 mila spettatori (share 30.9)."



"Il picco di ascolti è stato segnato alle 21:30, con oltre 9 milioni 298 mila spettatori. Su Rai2 il film 'Il fidanzato di mia sorella', con Pierce Brosnan e Jessica Alba, è stato visto da 2 milioni 265 mila spettatori per uno share dell'8.4. Su Rai3 sempre bene Presa Diretta: il programma di Riccardo Iacona ha totalizzato 1 milione 350 mila spettatori (share 5.3). In seconda serata Che Fuori Tempo Che Fa su Rai1 ha raccolto 1 milione 197 mila spettatori (share 9.1). Su Rai2 l'episodio di Criminal Minds è stato seguito da 1 milione 40 mila spettatori (share 5.45). Su Rai3 Fuori Roma, programma di Concita De Gregorio, è stato visto da 591 mila spettatori (share 4.05). Nel preserale di Rai1 sempre bene l'Eredità, con 4 milioni 831 mila spettatori e uno share del 25. Su Rai4 in prima serata il film 'Codice Genesi' con Denzel Washington e Gary Oldman ha realizzato 359 mila spettatori (share 1.4). Su Rai Movie il film con Marylin Monroe 'La magnifica preda' è stato visto da 335 mila spettatori (share 1.2). In evidenza tra le reti specializzate il risultato di Rai YoYo: il canale per bambini nella fascia tra le 7 e le 9 del mattino ha totalizzato uno share del 3.6, classificandosi come quarto canale nazionale. Il programma più visto della giornata è un episodio del cartone 'La dottoressa Peluche', che ha realizzato un ascolto di 472 mila spettatori con share dell'1.95" si prosegue.



Si descrive infine: "In primo piano come sempre l'informazione Rai, con il Tg1 delle 20 (5 milioni 523 mila spettatori, share 23.35), il Tg2 delle 13 (1 milione 989 mila spettatori, share 14.5), il Tg3 delle 19 (1 milione 792 mila spettatori, share 10.6) e le edizioni regionali della TgR delle 14 (2 milioni 373 mila spettatori, share 15.8). Le reti Rai conquistano la prima serata con 12 milioni 595 mila spettatori (share 46.5) e l'intera giornata con 3 milioni 788 mila spettatori (share 37.4)."