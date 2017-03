Anche in replica Il commissario Montalbano fa ascolti record

Ascolti Rai lunedì 13 marzo 2017.

"Ancora ascolti straordinari anche in replica per 'Il commissario Montalbano'. L'episodio 'Una faccenda delicata', riproposto ieri, lunedì 13 marzo in prima serata su Rai1, ha stravinto il prime time con un seguito di 9 milioni 743 mila spettatori e quasi il 40% di share (39.72)" spiega in una nota la tv di Stato.



"Grande attenzione anche per 'Camilleri racconta Montalbano', in onda alle 21.23, che ha ottenuto 7 milioni 265 mila spettatori e il 25.29. Molto bene 'Porta a porta' con 1 milione 566 mila spettatori e il 19.77. Rai1 conquista così la prima serata con il 27.20 di share, la seconda con 34.25 e l'intera giornata con il 21.66. Su Rai2 era in programma il film 'The Avengers', che è stato visto da 1 milione 109 mila ascoltatori con il 4.55 di share. L'ultima puntata della stagione di 'Presadiretta' su Rai3, invece, è stata seguita da 1 milione 13 mila spettatori e il 3.82 di share. A seguire 'La Grande Storia', dedicata alle imprese di Walter Bonatti, dal titolo 'K2 - Bonatti contro tutti' ha realizzato 615 mila spettatori e il 3.68 di share" si prosegue.



Viene reso noto in ultimo: "Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 11 milioni 890 mila spettatori e uno share del 42.96; in seconda serata con 5 milioni 713 mila e il 46.61 e nell'intera giornata con 4 milioni 140 mila e il 39.92."