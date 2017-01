Amore, cucina e curry conquista la gola e anche la prima serata

"Il film commedia 'Amore, cucina e curry' proposto su Rai1 si aggiudica la prima serata con 3 milioni 898 mila spettatori e il 16.23 di share. Grandi ascolti su Rai2 per l'appuntamento conclusivo della serie 'Voyager Speciale', il programma di Roberto Giacobbo, che è stato visto da 2 milioni 370 mila spettatori pari al 10 di share" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"Bene su Rai3 il cinema italiano con la commedia 'Ogni maledetto Natale' che ha totalizzato 1 milione 522 mila spettatori e il 5.98 di share. Da segnalare i grandi ascolti per 'Detto Fatto' - viene riportato quindi -, il programma del primo pomeriggio di Rai2 condotto da Caterina Balivo, che ieri è stato seguito da 1 milione 389 mila spettatori con il 9.4 di share."



Si segnala: "Bene anche 'Geo', la trasmissione pomeridiana di Rai3, seguita da 1 milione 860 mila spettatori con il 12.7 di share. Ancora vincente 'L'Eredità' che nel preserale di Rai1 ha catturato davanti al video una media di 5 milioni 365 mila spettatori e il 26.21 di share. Sempre bene l'informazione targata Rai con il Tg1 delle 20 che si conferma leader di ascolti con 5 milioni 805 mila spettatori e il 24.85 di share. Ottimi ascolti anche per il Tg3 con l'edizione delle 19 che ha ottenuto 2 milioni 212 mila pari all'11.80 di share."



"Le reti Rai si aggiudicano complessivamente la prima serata con 9 mln 625 mila (share 37.31), la seconda serata con 4 mln 189 mila (share 32.76) e l'intera giornata con 4 mln 137 mila (share 37.45)" si precisa in conclusione.