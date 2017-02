World Press Photo: vince foto attentato all'ambasciatore russo in Turchia

A vincere il "World Press Photo" è l'immagine "Un assassinio in Turchia", scattata dal fotografo turco Burhan Ozbilici quando un attentatore ha sparato ed ucciso l'ambasciatore russo in Turchia.

A vincere il "World Press Photo", il premio più ambito del fotogiornalismo internazionale, è il fotografo turco Burhan Ozbilici dell'agenzia Associated Press.



La foto dell'anno 2016 è infatti "Un assassinio in Turchia", che mostra l'attentatore Mevlút Mert Altintas subito dopo aver sparato ed ucciso l'ambasciatore russo in Turchia, Andrey Karlov, a una mostra d'arte ad Ankara, il 19 dicembre scorso.



La foto ritrae l'assassino che inneggia come in segno di vittoria, con ancora la pistola in mano. Dietro di lui, sullo sfondo, il cadavere dell'ambasciatore russo.



Il presidente della giuria del "World Press Photo", Stuart Franklim, l'ha definita infatti "una foto con un impatto incredibilmente forte".