Bologna: perseguita 20enne dopo un rifiuto, arrestato di ritorno dal Pakistan

Ai domiciliari un 24enne pakistano che perseguitava una 20enne italiana.

"I Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno (Bologna) hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva nei confronti di un 24enne pakistano, accusato di atti persecutori su una 20enne italiana che aveva conosciuto due anni fa. - viene riferito in una nota - All'epoca, il giovane aveva tentato di intraprendere una relazione sentimentale con la ragazza, ma lei si era rifiutata. Una reazione inaccettabile per il pakistano che, deciso ad avere ad ogni costo la giovane, aveva cominciato a perseguitarla con messaggi e pedinamenti, cagionandole un gravissimo stato d'ansia e di paura per la propria incolumità e costringendola a cambiare lo stile di vita".



"Gli atteggiamenti molesti e invadenti raggiungevano il culmine quando il pakistano si era presentato a casa della ragazza e non trovandola aveva preteso di aspettarla fino al suo ritorno, nonostante il rifiuto dei genitori che avevano cercato di allontanarlo. A quel punto, il pakistano tentava di scavalcare la recinzione del giardino, non riuscendovi grazie all'intervento di una pattuglia dei Carabinieri. - si sottolinea - Stanca e sempre più spaventata, la ventenne denunciava tutto ai Carabinieri che avviavano le indagini".



"Lo scorso luglio, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, firmava l'ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva, ordinando la cattura del ventiquattrenne pakistano e la sua conduzione agli arresti domiciliari. Il provvedimento, però, è stato eseguito soltanto lunedì mattina grazie a una task force di Carabinieri e Agenti della Polizia di Frontiera che hanno intercettato il giovane pakistano dopo un'assenza di tre mesi, al suo rientro in Italia, avvenuto con un volo proveniente dal Pakistan e diretto all'Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale 'Guglielmo Marconi'".