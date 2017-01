Santa Lucia di Fonte Nuova: 6 baionette per kalashnikov e 2 pistole in casa, arrestati

"A seguito di una mirata attività investigativa, in un'abitazione nella frazione di Santa Lucia di Fonte Nuova, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tivoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Tivoli hanno arrestato, in flagranza, 6 cittadini romeni, di età compresa tra i 26 e i 34 anni, tutti conviventi, nullafacenti e alcuni già noti alle forze dell'ordine, che detenevano armi in casa" riferisce in una nota l'Arma.



La Benemerita diffonde in ultimo: "I Carabinieri hanno rinvenuto, ben occultate, sotto ad un comodino e una dentro il cassetto del comodino della camera da letto, due pistole, una pistola cal. 357 magnum e una colt cal. 38. Dietro un mobile della camera da letto e dietro i mobili della cucina, i Carabinieri di Tivoli hanno anche rinvenuto 6 baionette per 'kalashnikov' ak- 47, di varia lunghezza utilizzabili singolarmente come arma bianca ed applicabili ai pericolosi fucili da guerra dell'ex unione sovietica. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accurati accertamenti presso il Ris di Roma. Gli arrestati sono stati invece condotti prima in caserma e successivamente associati presso la casa circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le indagini dei Carabinieri proseguono per capire i motivi reali della detenzione delle armi e risalire ad eventuali attività illecite condotte dagli arrestati."