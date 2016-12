Palagonia: in auto con pistola e cartucce, ai domiciliari 77enne

"I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Palagonia (Catanioa) hanno arrestato un 77enne - viene esposto in un comunicato dell'Arma -, del luogo, per porto e detenzione abusiva di armi e munizionamento. Ieri mattina, una Gazzella, durante un servizio di controllo della circolazione stradale, in via Di Fuga ha imposto l'alt all'uomo alla guida di una Fiat Tipo."



La Benemerita descrive quindi: "I militari, insospettiti dall'atteggiamento irrequieto tenuto dal fermato, hanno proceduto ad una perquisizione personale e nel mezzo rinvenendo, abilmente occultata nel vano porta oggetti dell'auto, una pistola Beretta cal. 7,65 con caricatore e 7 cartucce inserite. Successivamente i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare anche nell'abitazione del 77enne recuperando ulteriori 71 cartucce per pistola dello stesso calibro, di varie marche, che sono state sequestrate."



"La pistola, sottoposta a sequestro, sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per gli accertamenti tecnico balistici e biologici atti a stabilire se la stessa sia stata utilizzata in eventuali azioni criminosi. L'arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria calatina, è stato ristretto ai domiciliari" fanno sapere in ultimo i Carabinieri.