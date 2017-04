Export armi: Italia terza nel mondo, più 452% dal 2014. Parlamento vigili

La Rete Italiana per il Disarmo commenta i dati sull'export delle armi italiane, le cui vendite sono cresciute dell'85% rispetto al 2015 e del 452% rispetto al 2014. Inoltre, viene denunciato, "arbitro e controllore fanno il tifo per l'industria militare". Per questo viene chiesto al Parlamento di vigilare su cosa viene esportato e soprattutto in che mani le nostre armi vanno a finire.

"Crescono vertiginosamente le autorizzazioni all'export militate italiano: 14,6 miliardi di euro (+85% rispetto al 2015, +452% rispetto al 2014). Il valore delle esportazioni effettive si attesta sui 2,85 miliardi, in linea con il passato, ma gli effetti delle autorizzazioni 2016 si vedranno nei prossimi anni" riassume la Rete Italiana per il Disarmo commentando i dati diffusi dal governo con la trasmissione al Parlamento della Relazione ex legge 185/90, ed esprime "preoccupazione per il continuo deterioramento di trasparenza e controllo sulle vendite di armi. In pieno spregio della legislazione vigente i cui principi impediscono di esportare armamenti verso regioni in conflitto o con rischio di violazioni dei diritti umani".



Nello stesso rapporto viene evidenziato come l'Italia sia stata "classificata terza per numero di Paesi (82, ndr) di destinazione delle vendite, dopo USA e Francia, a dimostrazione di una capacità di penetrazione e flessibilità dell'offerta nazionale all'estero. L'Italia è stata altresì classificata fra i primi 10 per valore delle esportazioni".



Pesa in particolare la commessa di 28 Eurofighter della Leonardo al Kuwait del valore di 7,3 miliardi di euro. Non a caso, proprio il Kuwait (7,7 miliardi) è al primo posto tra gli 82 paesi destinatari di armamenti italiani seguito da Gran Bretagna (2,5 miliardi), Germania (1,1 miliardi), Francia (574 milioni), Spagna (444 milioni), Arabia Saudita (427,5 milioni), USA (380 milioni), Qatar (341 milioni), Norvegia (226 milioni) e Turchia (133,4 milioni).



Da sottolineare quindi che il valore delle autorizzazioni all'esportazione e dei trasferimenti intra-comunitari ha riguardato solo per il 36,9% i paesi dell'Unione europea e della NATO (5,4 miliardi) poiché per la gran parte, cioè per il 63,1%, sono stati diretti a nazioni extra UE e NATO (9,2 miliardi). In particolare, tra le zone geopolitiche di esportazione, figurano al primo posto i paesi dell'Africa Settentrionale e del Medio Oriente che con oltre 8,6 miliardi euro ricoprono da soli più del 58,8% delle autorizzazioni, mentre al secondo compaiono i già citati paesi UE-NATO.



Ma proprio "Africa Settentrionale e Medio Oriente sono le aeree di maggior tensione del mondo e sono zone governate in gran parte da regimi autoritari e da monarchie assolute irrispettose dei più basilari diritti umani. Fornire armi e sistemi militari a questi regimi, oltre a contribuire ad alimentare le tensioni, rappresenta perciò un tacito consenso alle loro politiche repressive. I risultati di queste politiche sono le migliaia di migranti che con ogni mezzo cercano rifugio sulle nostre coste. E' pertanto urgente che il Parlamento chieda al Governo Gentiloni ed in particolare al ministro Angelino Alfano se intendono continuare a sostenere militarmente questi regimi, come ha fatto il governo Renzi e l'allora ministro degli Esteri, Gentiloni", dichiara Giorgio Beretta, analista dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL) di Brescia.



Anche quest'anno però la relazione non elenca nel dettaglio quali specifici sistemi militari sono stati esportati negli 82 Paesi destinatari, a parte gli Eurofighter al Kuwait. Proprio per questo la Rete Italiana per il Disarmo chiede "a tutti i gruppi parlamentari di attivarsi al più presto nelle commissioni competenti per compiere un ampio ed attento esame della Relazione governativa e sulle operazioni autorizzate dal Governo in materia di esportazione di sistemi d'armamento".



Francesco Vignarca coordinatore di Rete Disarmo, commenta: "Al di là del preoccupante livello raggiunto dalle autorizzazioni all'export militare e della la problematicità di alcuni Paesi destinatari, l'elemento che maggiormente ci preoccupa riguarda la soddisfazione sia della Presidenza del Consiglio che del Ministero degli Esteri per l'aumento delle vendite di armamenti italiani. - ricordano - In realtà il ruolo del governo, e in particolare dell'UAMA (Unità per Autorizzazione dei Materiali d'Armamento), sarebbe quello di controllore al fine di rilasciare autorizzazioni in linea con le indicazioni della legge i principi della Legge 185/90, non di sponsor dell'industria militare".



"Come possiamo però fidarci di un arbitro e di un controllore che continua in un certo senso a fare il tifo per la produzione armiera italiana e per la sua diffusione in tutto il mondo?" domanda quindi Vignarca.