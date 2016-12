Trump come Putin: rafforzare capacità nucleare. Disgelo USA-Russia ancora lontano

Nonostante l'inizio dell'era Trump abbia mostrato i primi segnali di disgelo tra Russia e Stati Uniti, sembra che la guerra fredda non sia ancora finita. Su Twitter il presidente eletto, al termine della seconda giornata di briefing degli 007 americani sulla sicurezza nazionale, ha infatti dichiarato che "gli USA devono rafforzare ed espandere notevolmente la propria capacità nucleare fino a quando il mondo non riprenderà coscienza per quanto riguarda il nucleare".



Quella di Trump sembra essere un risposta indiretta alle dichiarazioni del leader del Cremlino Vladimir Putin che, nel corso di una riunione con i vertici della difesa russa, aveva sostenuto: "Bisogna rinforzare il potenziale militare delle forze nucleari strategiche, prima di tutto dei sistemi missilistici in grado di garantire il superamento dei sistemi di difesa anti missile già esistenti o che saranno dispiegati".



Secondo quanto riporta l'Associazione statunitense per il controllo delle armi, gli Stati Uniti hanno 7.100 armi nucleari contro le 7.300 della Russia.