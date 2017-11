Possibile un mondo libero dalle armi nucleari? La risposta a Tg1 Dialogo

Tg1 Dialogo, in onda sabato 11 novembre su Rai1.

Sarà possibile un giorno vivere in un mondo libero dalle armi nucleari? E soprattutto: come si puo' realisticamente fermare le guerre e prevenire un nuovo conflitto mondiale? Quali devono essere le strategie di pace capaci di tradurre in una nuova iniziativa umanitaria l'alleanza tra società, Stati, Organizzazioni internazionali, Chiese, Accademie e gruppi di esperti? E quanto sarà in grado di incidere Papa Francesco che ha ribadito come le armi nucleari generino solo un senso ingannevole di sicurezza? A queste ed ad altre domande risponderanno sabato 11 novembre su Rai1 gli ospiti della rubrica Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato, approfondendo i temi toccati durante il simposio internazionale sul disarmo integrale che si è chiuso oggi in Vaticano.

In studio il presidente delle Acli Roberto Rossini. Tra le testimonianze, quella del fisico Paolo Cotta Remusino, segretario di Pugwash, l'organizzazione non governativa che ha sede in Canada e che nel 1995 ottenne il Premio Nobel per la Pace.