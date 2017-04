Attacco chimico in Siria: "Assad non avrebbe rischiato alleanza con Russia"

Domenico Leggiero, dell'Osservatorio Militare, sottolinea che quello in Siria non è un attacco con armi chimiche ma con "congegni artigianali di tipo chimico". Inoltre riflette sul fatto che per Bashar al-Assad oggi "la più grande forza non sono le armi (di qualsiasi tipo) ma l'alleanza con la Russia".

"Le armi chimiche sono armi di distruzione di massa e il loro utilizzo viola i trattati internazionali, i suoi effetti sono definiti crimini di guerra. Le immagini viste in tv non sono immagini riferite ad utilizzo di armi di distruzione di massa, bensì a un utilizzo specifico e circoscritto di congegni artigianali di tipo chimico", spiega all'Adnkronos Domenico Leggiero, dell'Osservatorio Militare e Ispettore Cfe (Control Force Europe) agli armamenti, commentando l'attacco chimico a Khan Shaykhun, in Siria.



"La differenza - prosegue Leggiero sempre all'Adnkronos - è sostanziale dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista strategico militare, la più grande forza di Bashar al-Assad, in questo momento, non sono le armi (di qualsiasi tipo) ma l'alleanza con la Russia. Un utilizzo di armi chimiche o qualsiasi tipologia di armamento di distruzione di massa metterebbe Assad in una posizione di debolezza tale da mettere a repentaglio la stessa alleanza con la Russia e questo, è certamente la mossa più sbagliata che una mente fine come Assad certamente non farebbe mai". "Quest'analisi deve portare ad altri tipi di ragionamento - conclude - che potrebbero dettare conclusioni di tutt'altro significato rispetto a quelle che si stanno traendo in questi momenti.



Sembra pensarla allo stesso modo anche il Vescovo siriano Antoine Audo, alla guida della diocesi caldea di Aleppo, che parlando con la Fides ha sottolineato come è difficile pensare che "il governo siriano sia così sprovveduto e ignorante da poter fare degli 'errori' così madornali", evidenziando che eventi del genere destabilizzano l'intero quadro.