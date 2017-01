Salvaguardia delle api in Italia: ok a protocollo con Assosementi

"Il protocollo di intesa tra apicoltori, moltiplicatori, sementieri e contoterzisti è il risultato di un processo partecipativo tra le organizzazioni produttive, sotto l'egida del Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo è di salvaguardare il patrimonio dei pronubi e la biodiversità vantata dal nostro Paese" spiega in una nota il presidente di Assosementi Giuseppe Carli, tra i firmatari a Cesena, insieme al Consorzio delle Organizzazioni di Agricoltori Moltiplicatori di Sementi (COAMS), alle Associazioni degli apicoltori della Regione Emilia-Romagna e all'Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione (UNIMA), del "Protocollo d'intesa per l'applicazione delle buone pratiche agricole e la salvaguardia del patrimonio apistico".



"Una delle prime iniziative - prosegue Carli - sarà di istituire un tavolo di lavoro al fine di condividere le problematiche dei settori e individuare le migliori soluzioni per la corretta difesa delle coltivazioni sementiere, garantendo nel contempo la salute delle api e quindi dell'ambiente. Grazie a tale intesa che ha visto la piena collaborazione di tutte la parti coinvolte, verrà promossa la realizzazione di strumenti informativi e di momenti formativi per gli operatori, al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in vigore, sapendo di poter contare sul coordinamento e sulla collaborazione del Servizio Fitosanitario Regionale dell'Emilia Romagna".



"L'accordo traccia un percorso virtuoso di condivisione delle problematiche sementiere e dell'apicoltura nell'ottica di salvaguardare entrambi i settori. L'attività di produzione delle sementi, su cui il nostro Paese vanta un primato, non può prescindere dalle api che svolgono un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità e forniscono un'imprescindibile supporto alle produzioni sementiere attraverso l'impollinazione", si sottolinea.



Assosementi ricorda infatti che "una recente relazione della Commissione europea vede il nostro Paese tra i 6 maggiori produttori di miele in Europa, avendo superato le 23.000 tonnellate nel 2015".



"L'attività apistica nazionale è un patrimonio importante del nostro Paese che occorre tutelare e il Protocollo va nella direzione della sua salvaguardia. - conclude Carli - Auspichiamo in futuro di estendere la portata dell'iniziativa a livello nazionale, ampliando la collaborazione e il dialogo tra tutti i portatori di interesse".