Venezia: sventato attentato sul Ponte di Rialto, arrestata cellula jihadista

Sgominata banda di kosovari che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, stavano progettando un attentato a Venezia, probabilmente con una bomba sul Ponte di Rialto. La svolta dopo l'attentato a Westminster.

"Con Venezia guadagni subito il Paradiso per quanti miscredenti ci sono qua, mettere una bomba a Rialto". E' una delle frasi intercettate del gruppo di quattro kosovari messi sotto controllo da mesi ed arrestati nella notte di oggi. In manette sono Fisnik Bekaj, 24 anni, Dale Haziraj di 25 e Arjan Babaj, 27 anni, quest'ultimo considerato il predicatore del gruppo. Il quarto componente è un minore. Il reato contestato è il 270 bis, associazione di tipo terroristico anche internazionale.



A Venezia facevano i camerieri, mentre Arjan Babaj era tornato da poco dalla Siria, e proprio questa circostanza aveva fatto sospettare le forze dell'ordine. Nonostante il gruppo sia stato tenuto sotto controllo per un lungo periodo, a quanto pare non sarebbero mai emerse "cose significative" come specifica il procuratore capo di Venezia fino a quando, dopo quanto successo a Westminster, i quattro avrebbe manifestato l'intenzione di "fare qualcosa di simile" anche nel capoluogo veneto, sul Ponte di Rialto.



"Non vedo l'ora di giurare ad Allah. Se mi fanno fare il giuramento sono già pronto a morire", avrebbe detto uno dei componenti del gruppo di presunti terroristi. Negli appartamenti perquisiti sono state trovate alcune pistole, anche se non è ancora chiaro se giocattolo. Da internet avevano scaricato invece alcuni manuali di combattimento.



A parte queste dichiarazioni intercettate, i quattro "conducevano una vita ordinaria, avevano dei profili social normali, senza segni di radicalizzazione", precisano anche gli inquirenti, spiegando però che segretamente erano impegnati "in una vera e propria attività di autoaddestramento al fine di prepararsi a compiere attività criminali e attentati da un lato attraverso esercizi fisici e dall'altro esaminando video dei fondamentalisti dell'ISIS che spiegavano l'uso del coltello, come si uccide con un coltello". In casa avrebbero anche effettuato delle simulazioni per confezionare degli esplosivi artigianali.



Dopo il blitz, il ministro dell'Interno Marco Minniti si è congratulato con il Capo della Polizia Franco Gabrielli e con il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette. "La Polizia e i Carabinieri - ha sottolineato quindi Minniti - hanno svolto un ottimo lavoro e, con grande professionalità ed impegno, hanno raggiunto un importante risultato di prevenzione antiterrorismo".