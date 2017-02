Preparavano attentato kamikaze a Parigi con "la madre di Satana", 4 arresti

Nuovi arresti per sospetto terrorismo in Francia. Quattro persone sono state infatti fermate a Montpellier perché secondo gli inquirenti stavano progettando un attentato kamikaze a Parigi. In casa trovati infatti 71 grammi di Tatp.

Ancora alta tensione in Francia. Quattro persone, tra cui una ragazza di 16 anni, sono state infatti fermate a Montpellier perché sospettate di voler eseguire un attacco terroristico a Parigi



Secondo le fonti dell'antiterrorismo citate della tv M6 che per prima ha diffuso la notizia, i 4 arresti sono scattati dopo indagini avviate sui social network, che hanno consentito di identificare i presunti sospetti.



Stando alle prime indiscrezioni, i 4 sembra che stessero preparando un attacco kamikaze con la cintura esplosiva in un'area turistica di Parigi.



Nell'appartamento dove sono avvenuti gli arresti, la polizia francese avrebbe infatti trovato 71 grammi di Tatp, un esplosivo artigianale ma molto potente meglio noto come "la madre di Satana".



L'operazione antiterrorismo di oggi arriva a pochi giorni di distanza dall'agguato al museo parigino del Louvre, dove un egiziano ha aggredito i militari in servizio con un machete che hanno risposto aprendo il fuoco e ferendolo in maniera grave.



Intanto, il Consiglio Costituzionale francese ha dichiarato incostituzionale una norma introdotta nel giugno 2016 che sanziona il reato di consultazione "abituale" dei siti jihadisti, perché il limita la libertà d'espressione in maniera sproporzionata.