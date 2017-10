Napoli: scoperta stamperia di documenti falsi, si indaga per terrorismo

Scoperta a NApoli una stamperia clandestina con migliaia di documenti falsi. L'indagine è passata alla sezione antiterrorismo della Procura partenopea.

La polizia municipale di Napoli ha scoperto una stamperia clandestina con migliaia di documenti falsi, molti dei quali già pronti per la consegna. La stamperia era ubicata in un edificio nella zona di Piazza Garibaldi, nel capoluogo campano.

Nel corso dell'operazione, gli agenti hanno arrestato in flagrante un cittadino ghanese, Mohammed Alì Tahiru, che dovrà rispondere dei reati di possesso e fabbricazione di documenti falsi, contraffazione e ricettazione.

Gli atti dell'indagine sono già al vaglio della sezione antiterrorismo della Procura partenopea.